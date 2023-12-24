صدمة..العويس يغيب عن الأخضر في كأس آسيا

كشفت تقارير عن صدمة قوية إلى نادي الهلال والمنتخب الوطني، وذلك بعد الكشف عن مدة غياب الدولي محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول، بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا.

محمد العويس، حارس مرمى الهلال، سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين، ما يعني غيابه عن المشاركة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا، التي تنطلق منافساتها بشهر يناير المقبل في الدوحة.

وأشار التقرير إلى أن طبيب الحارس وضع له ببرنامج تأهيلي، يتراوح ما بين 8 - 10 أسابيع عقب العملية الجراحية الناجحة في الظهر.

وأكمل التقرير أن فريق الهلال، سيفتقد جهود حارسه في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بعد ضمان تأهله، إضافة إلى مباريات الفيحاء والرائد والاتفاق والاتحاد في الدوري السعودي.