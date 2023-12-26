هوجو لوريس مطلوب في الدوري السعودي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اهتمام كبير من جانب الأندية السعودية بالتعاقد مع هوجو لوريس الحارس المخضرم.

ويحظى لوريس باهتمام كبير من أكثر من نادي سعودي.

ونشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرًا حول ٥ نجوم يمكنهم الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حيث ستخوض أندية الدوري السعودي جولة جديدة من المفاوضات خلال يناير لتدعيم صفوفها مجددًا.

وأوضح تقرير ذا صن أن هناك 9 نجوم من العيار الثقيل هم الأكثر ارتباطا بالانتقال إلى أندية السعودية، حيث ارتبطت أسماؤهم بالفعل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن المفاوضات لم تنجح لأسباب مختلفة.

محمد صلاح

ويأتي المصري الدولي محمد صلاح علي رأس القائمة حيث تلقى مهاجم ليفربول عرضًا بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد في نهاية الصيف الماضي.

كيليان مبابي

وافق باريس سان جيرمان على عرض بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني لبيع مبابي في الصيف الماضي لنادي الهلال لكن اللاعب رفض العرض وأصبح حرًّا في التفاوض مع أي ناد، ويعتبر هدفًا لأندية السعودية وإنجلترا بخلاف ريال مدريد الإسباني.

لوكا مودريتش

مودريتش نجم ريال مدريد سيغادر العملاق الإسباني في نهاية الموسم عندما ينتهي عقده وسط تكهنات بأن مودريتش، 38 عامًا، قد يكون النجم الكبير التالي الذي سينتقل إلى المملكة العربية السعودية، ويقال إن لديه العديد من العروض.

كاسيميرو

ارتبط اسم كاسيميرو بالانتقال إلى نادي النصر حيث يلعب زميله السابق كريستيانو رونالدو، بعدما باتت رغبة مانشستر يونايتد والدولي البرازيلي في الانفصال غير سرية حيث عرض مانشستر يونايتد اللاعب بالفعل على أندية سعودية.