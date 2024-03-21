السعودية تدين وتستنكر التفجير الإرهابي في جنوب أفغانستان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجددت الوزارة رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية، ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مُعربة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا والشعب الأفغاني الشقيق في هذا المصاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وقُتل 3 أشخاص وأُصيب 12 على الأقل بجروح جراء تفجير انتحاري خارج مصرف في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان، الخميس، وفق ما أفاد مسؤول محلي، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.