ساعة الأرض 2024.. السعودية تشارك العالم في أضخم حدث بيئي

شارك المملكة العربية السعودية في فعالية ساعة الأرض 2024، التي تصادف 23 مارس، إيماناً منها بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض وحماية البيئة للأجيال القادمة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية، خاصةً تغير المناخ.

تؤكد السعودية التزامها بحماية البيئة والحفاظ على كوكب الأرض للأجيال المقبلة. وتدعو جميع الدول والمجتمعات إلى العمل معاً لضمان مستقبل مستدام للجميع.

وتشارك 25 مدينة سعودية عادة في هذه الفعاليات وهي “الرياض – جدة – تبوك – الجوف – حائل – الباحة – الدمام – الظهران – الجبيل – الخبر – نجران – الزلفي – جازان – بريدة – الشقيق – المذنب – عقلة الصقور – الأسياح – تيماء – طريب – أحد المسارحة – شري – خليص – الخبراء – الكهفة”.

فعلٌ صغير، لكنه ذو أثر عظيم🌍 شارك معنا ومع ملايين الأشخاص حول العالم في #ساعة_الأرض بإطفاء الأنوار اليوم من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساءً#أرامكو pic.twitter.com/9G4Z0KecPe — أرامكو (@saudi_aramco) March 23, 2024

وتفاعل معهد الصناعات الغذائية مع ساعة الأرض عبر إطفاء جميع مصابيح وإضاءات المعهد لساعة واحدة، وذلك بهدف التوعية باستخدام الموارد الطبيعية.

ودعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لإطفاء الأنوار تضامنًا مع كوكبنا لمدة ساعة، قائلا عبر حسابه على منصة “إكس”: “نوقد الهمم من أجله على مدار الساعة”.

وقالت شركة “أرامكو السعودية”: “فعلٌ صغير، لكنه ذو أثر عظيم.. شارك معنا ومع ملايين الأشخاص حول العالم في ساعة الأرض بإطفاء الأنوار اليوم من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساءً”.

"فلنتحد معًا من أجل بناء مستقبل يتسم بالاستدامة والحفاظ على جمال أرضنا."#ساعة_الأرض pic.twitter.com/jeW9FiH9A6 — هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) March 23, 2024

وغردت وزارة التجارة عبر منصة “إكس”: “ساعة فقط تُحدِث فرقاً وتحمي أرضاً”.

وغردت جامعة جازان: “من أجل مستقبلٍ مضيء لكوكبنا، لنطفئ الأنوار”.

وقالت جامعة أم القرى: “حفاظًا على البيئة، وتوفيرًا للطاقة، ووقايةً من مخاطر التغير المناخي؛ تشارك جامعة أم القرى في ساعة الأرض وتُطفَأ الأنوار في المدينة الجامعية ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً”.

نحو كوكب مزدهر وموارد مستدامة، نساهم في التغيير. #ساعة_الأرض pic.twitter.com/PL6hWbb0Gv — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) March 23, 2024

وغردت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية: “لأجل الأرض وخدمة البشرية؛ 60 دقيقة نتضامن في إطفاء الأنوار لنحافظ على بيئتنا”.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: “فلنتحد معًا من أجل بناء مستقبل يتسم بالاستدامة والحفاظ على جمال أرضنا”.

من أجل مستقبل الأرض؛ 60 دقيقة تصنع الفارق#ساعة_الأرض pic.twitter.com/vhDHbwz271 — هيئة تنظيم المياه والكهرباء (@SaudiWERA) March 23, 2024

وأطلقت المملكة العربية السعودية مبادرتين رائدتين هما “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”. تهدف هذه المبادرات إلى:

زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة العربية السعودية.

زراعة 40 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط.

خفض انبعاثات الكربون.

تعزيز الاستدامة البيئية.

وتنظم المملكة العربية السعودية العديد من الفعاليات بمناسبة يوم الأرض 2024، منها:

ندوات وورش عمل توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة.

حملات تنظيف للمناطق العامة.

فعاليات ثقافية وفنية تُعنى بالبيئة.

دعوة أفراد المجتمع للمشاركة في مبادرات خضراء مثل زراعة الأشجار وإعادة التدوير.

تُعدّ مشاركة المملكة العربية السعودية في يوم الأرض 2024 خطوة إيجابية نحو تحقيق مستقبل مستدام. وتُساهم هذه المشاركة في: