ساعة الأرض 2024.. السعودية تشارك العالم في أضخم حدث بيئي

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  • معارض
  • 27 - 29
    مارس - مارس

    معرض الدانه الخليجي

    12:00
  • 27 - 29
    مارس - مارس

    معرض الدانة الخليجي 2024

    8:30PM _2:30AM
  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

23 مارس 2024

ساعة الأرض 2024.. السعودية تشارك العالم في أضخم حدث بيئي

محليات
ساعة الأرض 2024.. السعودية تشارك العالم في أضخم حدث بيئي

شارك المملكة العربية السعودية في فعالية ساعة الأرض 2024، التي تصادف 23 مارس، إيماناً منها بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض وحماية البيئة للأجيال القادمة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية، خاصةً تغير المناخ.

تؤكد السعودية التزامها بحماية البيئة والحفاظ على كوكب الأرض للأجيال المقبلة. وتدعو جميع الدول والمجتمعات إلى العمل معاً لضمان مستقبل مستدام للجميع.

وتشارك 25 مدينة سعودية عادة في هذه الفعاليات وهي “الرياض – جدة – تبوك – الجوف – حائل – الباحة – الدمام – الظهران – الجبيل – الخبر – نجران – الزلفي – جازان – بريدة – الشقيق – المذنب – عقلة الصقور – الأسياح – تيماء – طريب – أحد المسارحة – شري – خليص – الخبراء – الكهفة”.

وتفاعل معهد الصناعات الغذائية مع ساعة الأرض عبر إطفاء جميع مصابيح وإضاءات المعهد لساعة واحدة، وذلك بهدف التوعية باستخدام الموارد الطبيعية.
ودعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لإطفاء الأنوار تضامنًا مع كوكبنا لمدة ساعة، قائلا عبر حسابه على منصة “إكس”: “نوقد الهمم من أجله على مدار الساعة”.
وقالت شركة “أرامكو السعودية”: “فعلٌ صغير، لكنه ذو أثر عظيم.. شارك معنا ومع ملايين الأشخاص حول العالم في ساعة الأرض بإطفاء الأنوار اليوم من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساءً”.

وغردت وزارة التجارة عبر منصة “إكس”: “ساعة فقط تُحدِث فرقاً وتحمي أرضاً”.

وغردت جامعة جازان: “من أجل مستقبلٍ مضيء لكوكبنا، لنطفئ الأنوار”.

وقالت جامعة أم القرى: “حفاظًا على البيئة، وتوفيرًا للطاقة، ووقايةً من مخاطر التغير المناخي؛ تشارك جامعة أم القرى في ساعة الأرض وتُطفَأ الأنوار في المدينة الجامعية ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً”.

وغردت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية: “لأجل الأرض وخدمة البشرية؛ 60 دقيقة نتضامن في إطفاء الأنوار لنحافظ على بيئتنا”.
وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: “فلنتحد معًا من أجل بناء مستقبل يتسم بالاستدامة والحفاظ على جمال أرضنا”.

وأطلقت المملكة العربية السعودية مبادرتين رائدتين هما “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”. تهدف هذه المبادرات إلى:

  • زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة العربية السعودية.
  • زراعة 40 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط.
  • خفض انبعاثات الكربون.
  • تعزيز الاستدامة البيئية.

وتنظم المملكة العربية السعودية العديد من الفعاليات بمناسبة يوم الأرض 2024، منها:

  • ندوات وورش عمل توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة.
  • حملات تنظيف للمناطق العامة.
  • فعاليات ثقافية وفنية تُعنى بالبيئة.
  • دعوة أفراد المجتمع للمشاركة في مبادرات خضراء مثل زراعة الأشجار وإعادة التدوير.

تُعدّ مشاركة المملكة العربية السعودية في يوم الأرض 2024 خطوة إيجابية نحو تحقيق مستقبل مستدام. وتُساهم هذه المشاركة في:

  • رفع الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.
  • تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة.
  • تحفيز القطاعين العام والخاص على تبني ممارسات مستدامة.
  • المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

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الجمعة 8 مارس
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الجمعة 8 مارس
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الإثنين 11 مارس
2:54 م
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