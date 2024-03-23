شهاب المهاجر.. من هو قائد تنظيم هجوم موسكو؟

أصبح اسمه حديث العالم بعد تبنّي تنظيم “داعش خراسان” الذي يقوده الهجوم الإرهابي المروّع الذي ضرب قلب العاصمة الروسية موسكو.. فمَن هو شهاب المهاجر؟

وُلِد شهاب المهاجر، المعروف أيضًا باسم ثناء الله غفاري عام 1994 في أفغانستان، ويُعتبر مسؤولًا عن الموافقة على جميع عمليات التنظيم في أفغانستان وتوفير التمويل اللازم لها.

في يونيو 2020، عُيّن زعيمًا لتنظيم “داعش” في منطقة خراسان، ووفقًا لبيان التنظيم الإرهابي، فإن المهاجر هو قائد عسكري متمرّس وأحد “الأسود الحضرية” في العاصمة كابول، حيث شارك في عمليات حرب العصابات وتخطيط هجمات انتحارية معقدة.

وبحسب تحليل أجرته شبكة “بي بي سي نيوز” ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يُعتقد أن المهاجر هو مواطن عراقي يستخدم اسماً مستعاراً، كما ورد أنه أول مواطن ليس أفغانيًا أو باكستانيًا يقود تنظيم “داعش خراسان”.

عند تأسيس تنظيم داعش في أفغانستان، كان حافظ سعيد خان رئيسًا له، بينما كان الملا عبد الرؤوف نائبًا له، وهو عضو سابق في حركة طالبان، وقد نفّذت الولايات المتحدة غارات جوية أسفرت عن مقتل الملا عبد الرؤوف في عام 2015 وحافظ سعيد خان في عام 2016.

وفي عام 2020، تم تعيين المهاجر كقائد لتنظيم داعش في خراسان، مما جعله العقل المدبر والشخصية الرئيسية، ووفقًا للمعلومات، كان المهاجر قائدًا في شبكة حقاني، وعضوًا في تنظيم القاعدة قبل أن ينشق ويصبح قائدًا لتنظيم داعش في خراسان.