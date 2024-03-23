BMW تكشف عن سيارة دفع رباعي كهربائية.. أسرار Neue Klasse X

كشفت شركة BMW عن مفهوم Neue Klasse X، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية تقدم لمحة عن مستقبل سيارات الأنشطة الرياضية (SUV) من الشركة.

تتميز Neue Klasse X بتصميمها الثوري وتقنياتها المتطورة، مما يجعلها سيارة رائدة في فئتها.

مزايا رئيسية:

كهربائية ورقمية: تتمتع Neue Klasse X بكل مزايا السيارات الكهربائية الحديثة، مثل الأداء القوي والكفاءة العالية وانخفاض الانبعاثات. كما أنها مزودة بأحدث التقنيات الرقمية، مما يوفر تجربة قيادة متصلة وذكية.

متعة القيادة: على الرغم من كونها سيارة كهربائية، إلا أن Neue Klasse X توفر تجربة قيادة ممتعة ومثيرة. ويعود ذلك إلى هيكلها الخفيف وتقنيات التحكم المتقدمة.

تصميم ثوري: يتميز تصميم Neue Klasse X بخطوطه الانسيابية وخصائصها الفريدة، مثل الخلوص الأرضي المتزايد، وتصميم داخلي واسع، وقاعدة عجلات طويلة، وبروزات قصيرة.

مقصورة داخلية متجددة الهواء: تتمتع المقصورة الداخلية بمساحة واسعة ونوافذ كبيرة وسقف زجاجي بانورامي. كما أنها مصنوعة من مواد معاد تدويرها ومواد ذات أساس نباتي.



تقنيات متطورة:

تقنية eDrive من الجيل السادس: توفر هذه التقنية أداءً قويًا وكفاءة عالية.

بطارية جديدة: تتميز البطارية بكثافة طاقة مرتفعة بنسبة 20 في المئة مقارنةً بالجيل السابق.

بنية 800 فولط: تسمح هذه البنية بسرعة شحن أسرع بنسبة 30 في المئة.

حواسيب عالية الأداء: تتحكم هذه الحواسيب في جميع جوانب السيارة، بما في ذلك ديناميكيات القيادة والقيادة الآلية.



كفاءة عالية:

تقليل السحب بنسبة 20 في المئة: تم تحقيق ذلك من خلال تصميم السيارة بعناية واختيار المواد المناسبة.

زيادة الكفاءة الإجمالية بنسبة 25 في المئة: تم تحقيق ذلك من خلال تصميم إطارات جديدة ونظام فرامل متطور.

المستقبل:

تعتبر Neue Klasse X نموذجًا لما يمكن توقعه من سيارات BMW في المستقبل. ومن المتوقع أن تدخل هذه السيارة حيز الإنتاج في عام 2025.

الخلاصة:

تُعد BMW Neue Klasse X سيارة ثورية تُقدم نظرة ثاقبة لمستقبل سيارات الأنشطة الرياضية. فهي تتميز بتصميمها الفريد وتقنياتها المتطورة وكفاءتها العالية.