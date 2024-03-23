جارديم: الهلال له مكانة خاصة في قلبي وهو المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال آسيا

أكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال السابق والريان القطري الحالي، بأن الزعيم لديه مكانه خاصة في قلبه، مشيرًا إلى أن الأزرق المرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

وكان ليوناردو جارديم مدربًا لنادي الهلال في عام 2021، وتُوج مع الزعيم بلقبي دوري أبطال آسيا و كأس السوبر السعودي، قبل أن تتم إقالته في شهر فبراير لعام 2022.

وقال ليوناردو جارديم في تصريحات لقنوات الكأس: “الدوري السعودي الأكثر تنافسية من القطري”.

وبسؤاله من الأقرب للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا قال: “الأمر كله لم يتوقف على طبيعة المباريات التي ستُلعب، ومن الأكيد أن نادي الهلال هذا الموسم هو المرشح الأكبر للفوز بلقب دوري أبطال آسيا”.

وأضاف: “بالنظر إلى أنه فريق متميز للغاية، قام باستثمارات كبيرة، وبالنسبة لي الهلال هو المرشح رقم واحد”.

وتطرق للحديث عن نادي الهلال قائلا: “عندما انضممت إلى نادي الهلال كان الهدف من المشروع، هو التتويج بدوري أبطال آسيا، ومن الطبيعي أن تربطني به علاقة مثل باقي الأندية التي قمت بتدريبها مثل الأهلي في دبي، وهذه هي كرة القدم دائما ما نسعى للحفاظ على العلاقات طيبة”.

وأضاف: “نادي الهلال له مكانه خاصة في قلبي، وأنا لم أتي إلى الخليج من أجل المال، فبعد أن قضيت 6 سنوات مع نادي موناكو، جاء إلى فرص مع أفضل عشرة أندية أوروبية باريس سان جيرمان، ومانشستر أوأتلتيكو مدريد وغيرها من الأندية على نفس المستوى”.

وأردف: “ولكن جئت إلى منطقة الخليج لأنني مرتاح في هذه البلدان، والأجواء مميزة بها، وأردت خوض تجربة هنا في أهم دول تلك المنطقة، مثل السعودية والإمارات وقطر”.

وبسؤاله عن الاعب الذي قدم الكثير لمنتخب البرتغال قال: “كريستيانو رونالدو”.

وأختتم: “رونالدو يملك تجربة وخبرة كبيرة، ومر بحالات كثيرة من الضغط الجماهيري ويعرف كيف يتعامل معاها”.