الإصابات تتوالى.. مانشيني يستبعد لاعب جديد من معسكر الأخضر

قرر المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد لاعب جديد من معسكر الأخضر قبل مواجهة طاجيكستان المقبلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستعد الأخضر لمواجهة طاجيكستان في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء القادم على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عن قرر مانشيني باستبعاد ناصر الدوسري من معسكر الأخضر، وذلك بناءًا على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب.

وأشار الحساب الرسمي بأن اللاعب ناصر الدوسري بحاجة لبرنامج علاجي وتأهيلي، ووفقًا للإجراءات المتابعة، تم الرفع بذلك لناديه لمتابعة حالة اللاعب.

ويتواجد منتخبي الأخضر وطاجيكستان في بالمجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، رفقة كلا من منتخبات الأردن، باكستان.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب طاجيكستان، عند 4 نقاط في المركز الثاني، بالتساوي مع الأردن صاحب المركز الثالث، وجاء منتخب باكستان رابعا بلا نقاط.

جدير بالذكر أن الأخضر نجح في الفوز على طاجيكستان بهدف نظيف سجله سالم الدوسري في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب الأول بارك.