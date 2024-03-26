رابطة الأندية تضع الهلال والنصر أمام اختبار صعب

كشفت تقارير صحفية أن رابطة الأندية السعودية لكرة القدم ترفض طلب الهلال والنصر بتأجيل مبارياتهما في دوري روشن للمحترفين.

وبحسب برنامج “رياضة سكوب” على قناة SBC، فإن الرابطة ترفض طلب الهلال بتأجيل مبارياته، وكذلك رفض طلب النصر بتأجيل مباراته أمام الطائي.

ويستعد الهلال لمواجهة الشباب يوم السبت القادم في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن، بينما يلعب النصر ضد الطائي يوم السبت في نفس الجولة.