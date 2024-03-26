الصين الوجهة الرئيسة للصادرات السعودية غير النفطية

الوئام – خاص

لا تزال الصين تحافظ على ترتيبها في صدارة الوجهات الدولية التي تتجه إليها الصادرات السعودية، الأمر الذي يدل على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة من الاستثمارات المشتركة.

وبحسب تقرير التجارة الدولية للسعودية يناير 2024 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية والتي شكلت ما نسبته 15 % من إجمالي الصادرات، كما تحتل الصين المرتبة الأولى بين الدول التي تستورد منها السعودية حيث شكلت ما نسبته 20.4 % من إجمالي الواردات في شهر يناير 2024م

الشركاء التجاريين للسعودية

وبجانب الصين هناك العديد من الدول التي تحتل مرتبة متقدمة على سلم الشراكة التجارية مع السعودية حيث تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية كوجهة للصادرات السعودية بنسبة 10.3 % من إجمالي الصادرات، تليها ثم اليابان بنسبة 10.1 % من إجمالي الصادرات.

كما تضم القائمة كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، ومصر، وتايوان، وفرنسا، وقد بلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر ما نسبة 69.5 % من إجمالي الصادرات

أما قائمة الدول التي تصدر للسعودية فتضم إضافة إلى الصين كلا من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.8 % من إجمالي الواردات ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.7 % من إجمالي الواردات إضافة إلى كَّل من الهند، وسويسرا، واليابان، ومصر، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وإيطاليا، حيث يبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر ما نسبته 63.9 % من إجمالي الواردات.

ارتفاع الصادرات غير البترولية

وبحسب هيئة الإحصاء فقد ارتفعت الصادرات غير البترولية السعودية بما فيها إعادة التصدير بنسبة 0.8 % خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر يناير 2023م، في حين انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 11.5 % فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 42.6 % في نفس الفترة.