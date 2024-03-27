صدمة جديدة بين صفوف الشباب قبل مواجهة الهلال

كشفت بعض التقارير عن أزمة فنية جديدة بين صفوف الشباب قبل مواجهة الهلال السبت المقبل ضمن منافسات دوري روشن.

ووفقا لصحيفة “الرياضية”، فإن متعب الحربي لاعب الشباب قد يغيب بنسبة كبيرة هو الآخر عن ديربي الهلال لعدم تعافيه من الإصابة حتى الآن.

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير الحربي خلال 24 ساعة، حيث يخشى المدرب البرتغالي فيتور بيريرا المجازفة به حتى لا تتفاقم الإصابة.

وكان الشباب قد أعلن غياب البلجيكي يانيك كاراسكو عن ديربي الهلال.

ويحتل الشباب المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يتصدر الهلال المسابقة بـ68 نقطة.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين كان قد انتهت بفوز الهلال على أرضه بهدفين دون رد.