الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2190.87 دولار للأونصة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً في يوم الأربعاء، في ظل توقعات المستثمرين لإصدار تقارير التضخم الأمريكية، والتي من المحتمل أن توفر دلائل حول الوقت الذي من الممكن أن يبدأ فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياساته المالية.

وقد شهد الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.5%، ليصل إلى 2190.87 دولار أمريكي لكل أوقية في تعاملات السوق الفورية. كما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنفس النسبة لتصل إلى 2189.90 دولار.

فيما ينتظر المستثمرون إصدار بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر فبراير، والتي من المقرر الإعلان عنها يوم الجمعة. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.3% في الشهر السابق، مما أبقى على المعدل السنوي ثابتاً عند 2.8%.

فيما يخص المعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.3 بالمائة لتصل إلى 24.51 دولار للأوقية في السوق الفورية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.8 بالمائة إلى 895.75 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.8 بالمائة ليسجل 986.10 دولار.