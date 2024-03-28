تطورات جديدة في قضية حبس داني ألفيش

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر التطورات في قضية البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة السابق.

وبحسب صحيفة ” سبورت ” الكتالونية، فإن النجم البرازيلي السابق داني ألفيس بدأ إجراءات استئناف حكم إدانته بالاغتصاب بعد أيام قليلة على إطلاق سراحه

وأضافت الصحيفة، كان داني ألفيس في المحكمة اليوم للتوقيع كجزء من الإجراءات الاحترازية بعد الإفراج عنه بكفالة.

ويعيش داني الفيس لاعب برشلونة الإسباني السابق حياة جديدة بعد خروجه من السجن بالإفراج المشروط، مقابل دفع كفالة قدرها مليون يورو، وتسليم جوازي سفره الإسباني والبرازيلي، حيث سيضطر إلى البقاء في إسبانيا والمثول بنفسه أمام المحكمة في برشلونة كل أسبوع.

وتمكن داني الفيس من دفع المبلغ المطلوب، للخروج من محبسه، ويسعى محامو ألفيس إلى تبرئته، وقد تستغرق عملية الاستئناف أشهرًا حتى تكتمل، لكن الادعاء يريد مضاعفة عقوبة السجن إلى تسع سنوات.