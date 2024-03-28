نجومٌ مضيئون.. ملامح التدين والاحتفال عند لاعبي كرة القدم المسلمين في أوروبا

أثار روديجير نجم ريال مدريد الإسباني جدلا واسعا في الساعات الماضية بعد نشر صورته على سجادة الصلاة خلال شهر رمضان ليقابلها البعض بانتقادات له قبل أن يخرج اللاعب ويدافع وبشراسة عن الإسلام وأنه حر في ممارسة العبادات.

حرص في السنوات الأخيرة العديد من النجوم الأوروبين المسلمين على نشر صور لهم في عبادات مختلفة في مشاهد رائعة لفتت الأنظار بشدة.

وظهر نغولو كانتي من قبل في صورة داخل المسجد بعد أداء الصلاة كما ظهر من قبل خلال فريضة الحج وحرص على نشر صور له.

كما نشر النجم الفرنسي الشهير بلال ريبيري صورته داخل الكعبة خلال أداء العمرة، حيث يتمتع بشعبية كبيرة وحب واسع من عشاق الساحرة المستديرة.

ونشر أيضا النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما صورته بزي الإحرام خلال أداء فريضة العمرة، وكان له تصريح شهير من قبل بإن أحد أسباب انتقاله للاتحاد هو تواجده في السعودية وزيادة العبادات.

وظهر النجم الكبير يايا توريه من قبل ونشر صورته وهو يصلي في أحد المساجد على هامش إحدى المباريات.

ونشر النجم الكبير بول بوجبا صورته من داخل الحرم خلال أداء مناسك العمرة.

كما ظهر الألماني الشهير مسعود أوزيل داخل الكعبة مرتديا ملابس الإحرام في مشهد أكثر من رائع وحظى على ردود فعل واسعة عالمية.

هؤلاء النجوم لهم دور كبير في توسيع وانتشار الإسلام في أوروبا لاسيما وأنهم نجوم كبار وتحبهم الجماهير بشكل كبير.

رياض محرز