الهلال يُعلن تعافي لاعبه قبل مواجهة الشباب

أعلن نادي الهلال، عن تعافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الشباب القادمة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الشباب في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دور روشن.

ووفقًا للحساب الرسمي للهلال عبر منصة “أكس” بأن اللاعب حسان تمبكتي أنهى برنامجه التأهيلي، وشارك في التدريبات الجماعية للفريق.

وفي سياق متصل واصل الزعيم تدريباته مساء أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الشباب، وبدء المران بالجري وأداء تدريبات لياقية بالكرة.

كما شارك اللاعبين الدوليين في مران الهلال، وذلك بعد فراغهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

فيما طبق المدير الفني جورجي جيسوس عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختمها بمناورة فنية، ويختتم الزعيم مساء اليوم الجمعة تدريباته استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الشباب.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 24 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.

وفي المقابل يتواجد فريق الشباب في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، لديه 28 نقطة في رصيده حصيلة 24 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل الفريق في مثلهم، بينما سقط في فخ الهزيمة في 10 مواجهات.