سام بانكمان.. سقوط “ملك العملات المشفرة”

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 20 - 21
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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

29 مارس 2024

سام بانكمان.. سقوط “ملك العملات المشفرة”

اقتصاد
سام بانكمان.. سقوط “ملك العملات المشفرة”

في قصة مثيرة تتصدر عناوين الأخبار، حُكم على “سام بانكمان فرايد” – المُلقب بـ”ملك العملات المشفرة” – بالسجن 25 عامًا بعد إدانته بتهمة سرقة مليارات الدولارات من عملاء بورصة “إف تي إكس” للعملات المشفرة التي أسسها.

صعود نجم ساطع

نشأ بانكمان لعائلة أكاديمية مرموقة، ودرس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وتأثر بفلسفة “المنفعة” التي تُعظم الخير للجميع، وبدأ مسيرته المهنية في مجال التداول.

أسس شركة “ألاميدا” للاستثمار في العملات المشفرة، وحقق أرباحًا ضخمة ثم أسس بورصة “إف تي إكس” في هونغ كونغ، ووصلت قيمتها إلى 32 مليار دولار.

اكتسب شهرة واسعة ونفوذًا سياسيًا، وظهر مع مشاهير مثل جيزيل بوندشين وتوم برادي.

انهيار الإمبراطورية

في نوفمبر 2022، نشرت تقارير عن مخالفات مالية في “إف تي إكس” وسحب المستثمرون أموالهم، وأعلنت الشركة إفلاسها.

اتُهم بانكمان باختلاس أموال العملاء، وغسل الأموال، والاحتيال عبر الإنترنت وحُكم عليه بالسجن 25 عامًا، ويواجه عقوبة إضافية تصل إلى 110 سنوات.

خيوط القصة

اتّسم بانكمان بذكاء استثنائي وقدرة عالية على تحمل المخاطر واعتمد على نظرية “المنفعة” لتبرير جمع ثروة ضخمة للتبرع بها لاحقًا.

جذبت شخصيته الجذابة ومظهره المتواضع العديد من المستثمرين والمؤيدين وساعدت علاقاته مع مشاهير وسياسيين في تعزيز سمعته.

كشفت المحاكمة عن فساد داخلي واختلاس أموال واسع النطاق واعتبره البعض “معجزة” وادي السيليكون، بينما اعتبره آخرون “ملك الاحتيال”.

التأثيرات

هزّت القضية ثقة المستثمرين في عالم العملات المشفرة وسلطت الضوء على مخاطر التداول في هذه العملات وطرحت تساؤلات حول أخلاقيات وشفافية بعض الشركات الناشئة، وكذلك أعادت التأكيد على أهمية الرقابة والتنظيم في هذا المجال.

وتُعد قصة بانكمان فرايد قصة صعود وسقوط مثيرة، تُظهر كيف يمكن للذكاء والطموح أن يتحولان إلى جشع واحتيال. وتُسلط القضية الضوء على مخاطر عالم العملات المشفرة والحاجة إلى مزيد من الرقابة والتنظيم.

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