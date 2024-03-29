التعاون يسحق الحزم برباعية في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون فوزًا كبيرًا على نظيره الحزم برباعية نظيفة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى التعاون مع نظيره الحزم في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن.

وسجل رباعية التعاون كلا من أندريه جوتو في الدقيقة 62، وعبد الفتاح آدم هدفين في الدقيقتين 66، 76، ومحمد الكويكبي في الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة حصد التعاون ثلاث نقاط جديدة في رصيده ليرتقى إلى النقطة 43 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يتواجد الحزم في المرتبة الأخيرة ولديه 15 نقطة.