إنجاز علمي مذهل.. دراسة تكشف معنى التصاميم البنائية للمدافن في السعودية

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

30 مارس 2024

إنجاز علمي مذهل.. دراسة تكشف معنى التصاميم البنائية للمدافن في السعودية

منوعات
إنجاز علمي مذهل.. دراسة تكشف معنى التصاميم البنائية للمدافن في السعودية

في سابقة علمية في مجال الآثار الخاصة بتاريخ الجزيرة العربية بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، نشرت دراسة محكمة باللغة الإنجليزية، في مجلة دولية تعنى بالبحوث والدراسات الخاصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية وهي مجلة IJO الدولية:
IJO- INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES RESEARCH، Vol 7، No 03 (2024): (ISSN 2811-2466).

وتكمن أهمية الدراسة، في أنها وضعت تفسيرا دلاليا ورمزيا لسؤال شغل الأوساط الأثرية والباحثين في التاريخ القديم للجزيرة العربية وعلى مدى عقود، مفاده: ما هي دلالة التصاميم البنائية لأغلب المدافن المكتشفة في أرض المملكة العربية السعودية والتي تصل أعدادها إلى مئات الآلاف؟ وقد أجابت الدراسة بشيء من التفصيل لواحد من أهم تلك الرموز والتي تعددت أسماؤها في السابق بين مسمى المذيل أو الذنب أو الركامي، لأحد اشهر واكثر المدافن في حرات وجبال المملكة.

 


لقد أعطت الدراسة الاسم ذو الدلالة الرمزية لمدفن اسمته بالمدفن المسماري وذلك للتشابه الكبير من حيث التصميم والدلالة لاول واقدم كتابة رمزية استخدم فيها رمز شكل المسمار وهي الكتابة المسمارية.

عنوان الدراسة هو “اكتشافات أثرية لمدافن في المملكة العربية السعودية- المعاني والأشكال والرموز- المدفن المسماري نموذجا”
الدراسة التي تنشر لأول مرة بخصوص الموضوع، انفرد بها الباحث الأنثروبولوجي والإعلامي الدكتور عيد اليحيى، والذي على ما يبدو قد استفاد من خبرته الميدانية الطويلة وعلى مدى عقدين من الزمن وفي أرض الميدان مطلعا على جميع تلك المدافن والتي تتجاوز إعدادها حسب رأي الدكتور عيد اليحيى إلى مئات الآلاف.

وقد تعززت الدراسة بمشاركة البروفيسور قصي منصور التركي المتخصص بآثار الخليج والجزيرة العربي والكتابات المسمارية، حيث توافقت آراؤه مع ما طرحه الدكتور عيد اليحيى من آراء تخص دلالة الرموز في الكتابات الرافدينية في مراحلها المختلفة، مما أعطى الثقة في ربط الأفكار وتحليل المعلومات التي أبانت المكانة الحضارية للمملكة العربية السعودية باعتبارها الموطن الأول للبشرية، وبطرح علمي محكم وفريد، فإن هذه الدراسة تضيع الاكتشافات الأثرية التي تتعلق بالتاريخ السعودي والآثار، محط اهتمام من قبل المتخصصين والمهتمين بتاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، لا سيما وان الدراسة العلمية هي الأولى من نوعها في تاريخ البحث الأثري لهذا النوع من الأبنية الحجرية في المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه وضح د. عيد اليحيى حول الدراسة فقال: “تأتي هذه الدراسة العلمية المحكمة لتفسر التاريخ العريق! الأصالة الممتدة للمملكة العربية السعودية؛ وذلك عن طريق التباحث العلمي والمقاربة في معاني وأشكال الرموز التي بنى الإنسان السعودي القديم مدافنه على نمط ذي دلالة معرفية ترتبط بعالم ما بعد الموت ومكانة المتوفي، ويأتي نمط المدفن المسماري كنموذج ومثال يفتح آفاقا مختلفة في تحليل ودراسة الرموز والأشكال والتصاميم البنائية الأثرية”.


وأردف اليحيى “تعد السعودية بيئة خصبة للبحوث والدراسات التاريخية والأثرية؛ نظرا لعراقتها وأصالتها وعمق حضارتها والتي تعود لعصور قديمة تتجاوز ملايين السنين، وتحمل تلك المدافن وللحرات التي تقع على قمم الجبال أسرارا تاريخية ذات إرث ثقافي متنوع على مدى العصور والتي تثبت من جديد المكانة المتميزة لحضارة المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في قيام الحضارة الإنسانية”.

وأضاف د. عيد “أفخر بهذه الدراسة التي وجدت تميزا ملموسا إذ استطعنا من خلالها إبراز تلك المآثر التي تتمتع بها المملكة بفضل الله، كما واكبت الدراسة توسيع الدائرة المعرفية والثقافية والتاريخية للمملكة”.

الجدير بالذكر أن د. عيد اليحيى ود. قصي التركي، لديهم دراسة شاملة حول أنماط وأشكال المدافن ودلالاتها في عموم المملكة العربية السعودية والتي ستنشر قريبا في كتاب شامل باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى ما سوف يتم عرضه عبر منصات الإعلام الحديث والقنوات التلفزيونية.

Restaurant

إخترنا لك

مطعم باب التراث في أبها

مطعم باب التراث في أبها

مطعم
سيرك برجر

سيرك برجر

مطعم
مطعم برغر فيول

مطعم برغر فيول

مطعم
مطعم أرابيسك

مطعم أرابيسك

مطعم
مقهى ومتحف أجا وسلمى

مقهى ومتحف أجا وسلمى

مطعم
مطعم ومطبخ قيصر حائل للمأكولات الشعبية

مطعم ومطبخ قيصر حائل للمأكولات الشعبية

مطعم
مطعم مقلوبة

مطعم مقلوبة

مطعم
مطعم سهيل

مطعم سهيل

مطعم
مطعم شاميز

مطعم شاميز

مطعم
مطعم أسماك البحر الأحمر

مطعم أسماك البحر الأحمر

مطعم
RSL
Team 1
:
Team 2
الجمعة 8 مارس
6:00 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 8 مارس
6:00 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 8 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 9 مارس
6:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 9 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 9 مارس
6:00 م
Team 1
2 : 3
Team 2
الخميس 7 مارس
6:00 م
Team 1
1 : 0
Team 2
الخميس 7 مارس
6:00 م
Team 1
1 : 3
Team 2
الخميس 7 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
الإثنين 11 مارس
2:54 م
Team 1
1 : 3
Team 2
الجمعة 29 مارس
8:00 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 29 مارس
8:00 م
Team 1
2 : 2
Team 2
الجمعة 29 مارس
8:00 م
Team 1
1 : 0
Team 2
الجمعة 29 مارس
8:00 م
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: