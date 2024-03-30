تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الشباب في ديربي الرياض

يستضيف ملعب المملكة آرينا، مساء اليوم السبت، ديربي الرياض الذي يجمع بين الهلال ونظيره الشباب، في إطار الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل الهلال اللقاء متصدرًا لترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز العاشر بـ 28 نقطة.

ويغيب عن صفوف الهلال، بقيادة مدربه جورجي جيسوس، العديد من اللاعبين المؤثرين، أبرزهم سعود عبدالحميد بسبب تراكم البطاقات الصفراء ووفاة والده، إضافة إلى ناصر الدوسري وعبدالإله المالكي بسبب إصابتهما مع المنتخب السعودي.

التشكيل المتوقع للهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: حسان تمبكتي – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

الوسط: روبن نيفيز – سيرجي سافيتش – مالكوم

الهجوم: ميشيل ديلجادو – سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش