تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الطائي في دوري روشن السعودي

يستعد نادي النصر لمواجهة ضيفه الطائي مساء السبت في إطار الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويُرجح أن يدفع المدرب البرتغالي لويس كاسترو بمحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع لتعويض غياب إيمريك لابورت الموقوف.

وباستثناء هذا التغيير، قد يُبقي كاسترو على نفس التشكيلة التي حققت فوزًا هامًا على الأهلي (1-0) في الجولة 24 قبل التوقف الدولي.

التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: أيمن يحيى، علي لاجامي، محمد آل فتيل، أليكس تيليس

الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي

الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، عبدالرحمن غريب