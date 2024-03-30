أمريكا في الصدارة بـ190.3 مليار دولار.. الدول الأعلى تحقيقا لإيرادات السياحة

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 9 - 11
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    معرض الميـاه العالمي

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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فريق التحرير

30 مارس 2024

أمريكا في الصدارة بـ190.3 مليار دولار.. الدول الأعلى تحقيقا لإيرادات السياحة

منوعات
أمريكا في الصدارة بـ190.3 مليار دولار.. الدول الأعلى تحقيقا لإيرادات السياحة

تُعدّ السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، حيث تُساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتحقيق الدخل.

قائمة الدول التي تحقق أعلى دخل من خلال السياحة، وفق قوائم شركة statista الألمانية المتخصصة في في بيانات السوق والمستهلكين.

1. الولايات المتحدة

احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عام 2023 بإجمالي دخل 190.3 مليار دولار أمريكي من السياحة.

تُعزى هذه المكانة إلى تنوع الوجهات السياحية التي تقدمها الولايات المتحدة، من شواطئ جميلة إلى مدن عالمية ومنتزهات وطنية خلابة.

أبرز المعالم السياحية في الولايات المتحدة الأمريكية

نيويورك: مدينة عالمية نابضة بالحياة، تُعرف بمعالمها الشهيرة مثل تمثال الحرية ومبنى إمباير ستيت.

لوس أنجلوس: مدينة ساحلية مشهورة بصناعة الترفيه، وتُعرف بوجود هوليوود وبيفرلي هيلز.

فلوريدا: وجهة مثالية لعشاق الشواطئ والحياة البحرية، وتُعرف بوجود ديزني وورلد ويونيفرسال ستوديوز.

حديقة يوسمايت الوطنية: وجهة مثالية لعشاق الطبيعة، وتُعرف بجمالها الخلاب وتنوعها البيئي.

2. الصين

احتلت الصين المرتبة الثانية في قائمة الدول ذات أعلى دخل من السياحة بإجمالي دخل 154.2 مليار دولار أمريكي، وذلك بفضل تنوعها الثقافي والحضاري، ووجود العديد من المعالم السياحية التاريخية والطبيعية.

أبرز المعالم السياحية في الصين

سور الصين العظيم: أحد عجائب الدنيا السبع، وهو رمز تاريخي وثقافي هام للصين.

مدينة بكين: عاصمة الصين، وتُعرف بوجود المدينة المحرمة وبرج الساعة.

شانغهاي: مدينة حديثة نابضة بالحياة، وتُعرف بناطحات السحاب ومراكز التسوق.

جيش الطين: مجموعة من التماثيل المصنوعة من الطين، وتُمثل جيشًا ضخمًا دُفن مع الإمبراطور الأول للصين.

3. ألمانيا

احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة بإجمالي دخل 66.2 مليار دولار أمريكي من السياحة.

وتُعدّ ألمانيا وجهة سياحية مشهورة بثقافتها الغنية وتاريخها العريق، بالإضافة إلى مدنها الجميلة ومناظرها الطبيعية الخلابة.

أبرز المعالم السياحية في ألمانيا

برلين: عاصمة ألمانيا، وتُعرف بوجود بوابة براندنبورغ وبرج التلفزيون.

ميونيخ: مدينة مشهورة بمهرجان أكتوبر، وتُعرف بوجود قصر نويشفانشتاين.

الغابة السوداء: وجهة مثالية لعشاق الطبيعة، وتُعرف بجمالها الخلاب وتنوعها البيئي.

نهر الراين: نهر مشهور برحلات القوارب، وتُعرف على طول ضفافه العديد من القلاع والبلدات التاريخية.

4. اليابان

احتلت اليابان المرتبة الرابعة بإجمالي دخل 40.2 مليار دولار أمريكي من السياحة.

وتُعدّ اليابان وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث تُقدم للزائرين ثقافة مميزة وتاريخًا عريقًا، بالإضافة إلى طبيعتها الخلابة.

أبرز المعالم السياحية في اليابان

طوكيو: عاصمة اليابان، وتُعرف بوجود برج طوكيو وحي شينجوكو.

كيوتو: مدينة تاريخية مشهورة بوجود معبد كينكاكو-جي (معبد الpavilion الذهبي).

جبل فوجي: أعلى جبل في اليابان، وهو رمز ثقافي وديني هام.

جزيرة هوكايدو: وجهة مثالية لعشاق الطبيعة، وتُعرف بوجود ينابيع المياه الساخنة والمنتزهات الوطنية.

5. المملكة المتحدة

احتلت المملكة المتحدة المرتبة الخامسة بإجمالي دخل 39.1 مليار دولار أمريكي من السياحة.

تُعدّ المملكة المتحدة وجهة سياحية مشهورة، حيث تُقدم للزائرين مزيجًا من المعالم التاريخية والثقافية والترفيهية.

لندن: عاصمة المملكة المتحدة، وتُعرف بوجود قصر باكنغهام وبرج ساعة بيغ بن.

إدنبرة: عاصمة اسكتلندا، وتُعرف بوجود قلعة إدنبرة وقلعة ستيرلنغ.

ستونهنج: موقع أثري غامض يُعتقد أنه بُني قبل أكثر من 5000 عام.

السعودية تدخل نادي الكبار

وأفادت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن المملكة العربية السعودية حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال عام 2023م، حيث بلغ إجمالي إنفاقهم 135 مليار ريال، وهو أعلى رقم في تاريخ المملكة.

ويُمثل هذا الرقم زيادةً بنسبة 42.8% مقارنةً بعام 2022م، ويأتي ضمن سلسلة من الإنجازات المتتالية التي حققها القطاع السياحي السعودي خلال الفترة الماضية.

تصدر المملكة قائمة الأمم المتحدة للسياحة

في سياق متصل، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين خلال عام 2023م مقارنةً بعام 2019م للدول الكبرى سياحيًا.

وبحسب تقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024م، فقد حققت المملكة ارتفاعًا بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين خلال عام 2023م مقارنةً بعام 2019م، كما حققت تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023م مقارنةً بالعام 2019م.

إشادات دولية واسعة

حظيت المملكة العربية السعودية بإشادات دولية واسعة من قبل منظمة السياحة العالمية “UN Tourism” والمجلس العالمي للسفر والسياحة “WTTC” نظيرًا لوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج خلال العام 2023م.

وأثنت المنظمتان على الجهود الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة، مؤكدتين على أن المملكة أصبحت وجهة سياحية عالمية رائدة تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

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