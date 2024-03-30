انتصار مجنون.. نيوكاسل يقلب الطاولة على وست هام في الدوري الإنجليزي

حسم نادي نيوكاسل يونايتد نتيجة مباراته أمام ضيفه وست هام، بالفوز بنتيجة 4-3، بعدما عاد بريمونتادا مميزة قادها إيساك وبارنيس، ليخطف الفوز بعدما كان متأخرًا بنتيجة 3-1.

وست هام مباراته أمام نيوكاسل يونايتد، والتي خاضها خارج الأرض، لصالحه بنتيجة 3-2، بعد مباراة قوية بين الطرفين حسمت في الدقائق الأخيرة.

وافتتح نادي نيوكاسل يونايتد، صاحب الأرض والجمهور، أهداف المباراة مبكرًا، وبالتحديد في الدقيقة السادسة، عن طريق لاعبه أليكسندر إيساك.

وفي الدقيقة 21 تمكن ميشيل أنطونيو من تعديل النتيجة لصالح الضيوف بالهدف الأول، قبل أن يُضيف الغاني محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 45، ليخرج فريق وست هام متقدمًا في الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 48، استطاع جارود بوين، من توسيع النتيجة بعدما أحرز الهدف الثالث، الذي أعتقد الجميع أنه قتل المباراة إكلينيكيًا.

وفي الدقيقة 78، حدث ما لم يكن بالحسباب، عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، سددها بنجاح أليكسندر إيساك ليُقلص النتيجة وتصبح 3-2.

وعاد أليكسندر إيساك في الدقيقة 83 ليصنع كرة مميزة لزميله هارفي بارنيس والذي أحرزها بنجاح معلنا تعديل النتيجة لأصحاب الأرض.

ولإكمال الريمونتادا، عاد هارفي بارنيس ليخطف هدفًا قاتلًا لفريقه في الدقيقة 90، بعدما استغل تمريرة أنتوني جوردون.

وبهذه الريمونتادا التي جاءت رغم طرد جوردون في آخر الدقائق، رفع نادي نيوكاسل رصيده من النقاط إلى النقطة 43 في المركز الثامن، خلف وست هام صاحب المركز السابع برصيد 44 نقطة، وذلك بعدما تعطل الأخير وفشل في الوصول للنقطة 47 والمركز السادس.