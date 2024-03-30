المباراة الثالثة.. جواتيمالا الدولة التي عرفها جمهور روشن من خلال الهلال

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة مباراة الهلال والشباب في بطولة دوري روشن إلى الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار.

ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الشباب في المباراة التي ستقام بملعب الأخير، في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن.

وأدار الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار مباراتين للهلال من قبل هذا الموسم، وكان أمام الاتحاد بالجولة الخامسة من بطولة الدوري، وحسمها الزعيم لصالحه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

والمباراة الثانية لإسكوبار مع الهلال كانت أمام الفيحاء، ونجح الأزرق في الفوز بهدفين دون رد سجلهما علي البليهي وألكسندر ميتروفيتش.

واحتسب الحكم الجواتيمالي ركلتي جزاء للهلال في المباراتين المذكورتين، وسجلهما بنجاح ألكسندر ميتروفتيش.

وفي سياق متصل فقد حكم ماريو إسكوبار، مباراتين بخلاف مباراتي الهلال، فقد أدارة ماريو مباراة النصر وكانت في الجولة التاسعة من دوري روشن، أمام فريق أبها، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

وقام الحكم الجواتيمالي بطرد طرد لاعب فريق النصر سلطان الغنام، وأيضًا احتسب ركلة جزاء لصالح أبها، ونجح سعد بقير في تسجيلها.

والمباراة الأخيرة التي أدارها الحكم الجواتيمالي هي مباراة الأهلي أمام الشباب والتي أقيمت بالجولة الرابعة عشر، وسيطر التعادل السلبي عليها.

جدير بالذكر أن إسكوبار صاحب الـ 38 عامًا، تواجد في القائمة الدولية عام 2013، وأدار 400 مباراة خلال مسيرته، أشهر خلالهم 1986 بطاقة صفراء، و114 بطاقة حمراء، واحتسب 25 ركلة جزاء فقط، ويعرف بأنه الحكم صاحب إشهار البطاقات، حيث قام بإشهار 17 بطاقة صفراء في دوري روشن خلال الأربع مباريات التي أدارهم.