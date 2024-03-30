نواف شكر الله يعلق على الحالات التحكيمية لمباراة النصر والطائي

حرص الخبير التحكيمي نواف شكر الله، على التعليق على الحالات التحكيمية لمباراة النصر والطائي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقي النصر مع الطائي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وفاز النصر على الطائي بخمس أهداف مقابل هدف، وسجل منهم البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتريك لصالح العالمي.

وقال نواف شكرالله في تصريحات لقناة “ssc”: “الحالة الأولى كانت في الدقيقة 6، وقرار سليم باحتساب تسلل على الطائي، نعم هناك ضرب على الوجه، ونعم يوجد ركلة جزاء ولكن قبلها كان هناك تسلل على لاعب الطائي”.

وأضاف: “الحالة الثانية كانت في الدقيقة 10، وهي مطالبة نادي النصر بركلة جزاء، ولا يوجد ركلة جزاء وقرار الحكم سليم بعدم احتساب ركلة جزاء”.

وتابع: “الحالة الثالثة كانت في الدقيقة 25، كان هناك ركلة جزاء لصالح الطائي، ولكن الحكم اصر على قراره على الرغم من استدعاء حكم الفيديو له لمشاهدة اللعبة، ولأن الكرة اصطدمت بيد لاعب النصر داخل منطقة الجزاء”

وأكمل: “الحالة الرابعة في الدقيقة 32، وهي تم طرد لاعب الطائي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية، حكم المباراة احتسب خطأ، ولكن لم يشهر أي بطاقة في هذه اللعبة، نعم هناك تصادم ولكن لم يرتقي لإشهار البطاقة الحمراء، ونعم هذه اللعبة تستحق البطاقة الصفراء، ولكن حكم الفيديو كان له رأي آخر بأنه اللاعب يستحق الطرد”.

وأضاف: “البطاقة الصفراء الثانية صحيحة، ولكن هناك قرار خطأ من قبل حكم الفيديو باستدعاء حكم الساحة لهذا اللعبة، لأن هذه اللعبة لا تستدعي البطاقة الحمراء”.

وواصل: “الحالة الخامسة كانت في الدقيقة 49، هناك ركلة جزاء غير محتسبة لنادي النصر بداعي الدعس، وقام حكم الفيديو باستدعاء حكم الساحة لمشاهدة اللعبة ولكن حكم المباراة أصر على قراره بعدم وجود ركلة جزاء للنصر”.

وأختتم: “الحالة الأخيرة في الدقيقة 76، وهي مطالبة الطائي بركلة جزاء، وهو لا يوجد ركلة جزاء كان هناك تنافس وتلاحم طبيعي بين اللاعبين، وسقوط لاعب الطائي طبيعي بسبب الالتحام”.