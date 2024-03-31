كازاخستان تعلن إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات

أجرت كازاخستان عملية إجلاء لأكثر من 10 آلاف شخص نصفهم من الأطفال في 7 مناطق بسبب الفيضانات الناجمة عن الذوبان السريع للثلوج.

وقالت وزارة الطوارئ في كازاخستان، حسبما نقلت عنها وكالة أنباء “كازينفورم” الكازاخستانية، قولها إن في مناطق تركستان وأكتوبينسك وكوستاناي وغرب كازاخستان وأكمولا وأوليتاو وأباي تم إجلاء 10587 شخصًا، منهم 5101 طفل، ويوجد 5497 شخصًا في مراكز الإقامة المؤقّتة، منهم 1739 طفلًا.

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بدوره، أشار رئيس وزراء كازاخستان أولجاس بيكتينوف، إلى أن الفيضانات الحالية هي الأكبر في السنوات الأخيرة وغمرت المياه أكثر من 400 مبنى سكني في سبع مناطق.