صدمة للهلال.. الكشف عن فترة غياب ميتروفيتش

كشفت بعض التقارير عن فترة غياب ميتروفيتش عن صفوف فريق الهلال خلال الفترة المقبلة.

وخرج ميتروفيتش، صاحب الـ29 عامًا، مصابًا من الشوط الأول لمباراة الشباب التي جرت مساء أمس السبت ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي.

وتوقعت تقارير إعلامية سعودية غياب ميتروفيتش عن مباراة النصر المقرر لها يوم 8 أبريل المقبل في نصف نهائي كأس السوبر، على أن يخضع المهاجم الصربي لفحوصات طبية في وقت لاحق من اليوم الأحد لتحديد تفاصيل الإصابة.

وكشف الدكتور أيمن الحماد، استشاري علاج وتأهيل الإصابات الرياضية، لقناة “السعودية” في ساعة مبكرة من صباح اليوم، توقعاته لمدة غياب ميتروفيتش.

وقال الحماد “إصابة ميتروفيتش عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، وهناك 3 درجات لهذه الإصابة. من الصعب أن تكون هذه الإصابة من الدرجة الأولى أو الثالثة، لذلك أتوقع أنها تمزق من الدرجة الثانية”.