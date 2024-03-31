داريا كوتسارينكو.. من هي الفتاة الأوكرانية التي توفيت بعد ساعات من إسلامها؟

شغلت وفاة شابة أوكرانية بعد اعتناقها الإسلام بساعات قليلة في شهر رمضان المبارك، الكثيرين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.. فمن هي داريا كوتسارينكو؟

وصلت داريا (29 عاما) إلى دولة الإمارات قبل 3 سنوات بتأشيرة زيارة، كانت تبحث عن فرصة عمل، لكنها وجدت نفسها في رحلة بحثية عن المعنى.

بدأت داريا في استكشاف تعاليم الدين الإسلامي وتفسير القرآن الكريم، وتعلمت اللغة العربية باجتهاد.

انتقلت داريا من بلد إلى آخر، حاملة معها شغفها الجديد بالإسلام، وعادت أخيرًا إلى الإمارات في الأشهر الماضية، باحثة عن عمل مرة أخرى، وهذه المرة، كان الله قد فتح قلبها للإسلام، فاعتنقته إيمانًا ورضا.

بعد 24 ساعة فقط من إسلامها، فارقت داريا الحياة بسكتة قلبية، بينما كانت صائمة، قبل إسلامها بيوم واحد، طلبت داريا من أحد المعارف أن يمنحها الحجاب الشرعي، وكأنها كانت تستعد لدخول عالم جديد.

انتشرت أخبار وفاة داريا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى موجة من التعاطف والدعاء، وحضر المئات من الإماراتيين والمقيمين جنازتها، ودعوا الله أن يرحمها وأن يجعلها من أهل الجنة.