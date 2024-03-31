ترقية 2104 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، قراراً بترقية (2104) أفراد من منسوبي حرس الحدود، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

ورفع اللواء الودعاني شكره وجميع منسوبي حرس الحدود للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمنًا توجيهات ومتابعة سموه لأعمال ومهام القطاع.

وهنأ الودعاني الأفراد المترقين، سائلاً المولى لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.