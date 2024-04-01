الحامد: النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم جاءت متماشية مع التوقعات

حققت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي “تاسي” صافي أرباح لعام 2023 بلغت 586 مليار ريال، مقارنة بنحو 771 مليار ريال لعام 2022، بفارق 24%.

وتحدث رئيس الاستشارات الاستثمارية في شركة “GIB Capital”، عبد الله الحامد، عن أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي خلال عام 2023، قائلاً، إن هذا جاء بشكل أساسي من قطاع الطاقة والبتروكيماويات باعتبارهم قطاعين مهمين و أساسيين في السوق بالسعودية التحسن جاء من قطاع البنوك بشكل رئيسي وقطاعات أخرى مرتبطة بالاقتصاد المحلي مثل التجزئة والاتصالات.

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وأشار رئيس الاستشارات الاستثمارية في شركة “GIB Capital”، خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، إلى أن الأرباح تحسن والنتائج للشركات المدرجة خلال عام 2024، متماشية مع التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي وننتظر أن نرى نتائج الربع الأول من عام 2024.

586 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي خلال 2023.. رئيس الاستشارات الاستثمارية في شركة GIB Capital عبد الله الحامد: نتائج الشركات جاءت متماشية مع التوقعات.. نتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الغاز على ربحية الشركات خلال الربع الأول 2024#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/twhoMG86dV — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 1, 2024

وتابع: “علينا أن ننتبه لتأثير رفع أسعار الغاز الطبيعي على قطاع البتروكيماويات وبعض الشركات الأخرى وهذا سيؤثر بعض الشىء على ربحية بعض الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 وأيضا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك”.

وأوضح أن البنوك تبحث عن ربحية مع تأثرها من ارتفاع أسعار الفوائد الذي أثر على ربحية البنوك بشكل مباشر وأصبح حاليا أحد مصادر تمويل البنوك هي السندات نتيجة للمشروعات الكبيرة التي تنفذها المملكة العربية السعودية.