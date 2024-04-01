طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم سلوفيني لإدراة مباراة الأهلي والاتحاد، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، أحداث مباراة الأهلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 48 نقطة، حصيلة 25 مباراة، حيث فاز الراقي في 14 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، بينما خسر في 5 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 46 نقطة، جمعهم من 25 مباراة، حيث فاز النمور 14 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة 7 مرات.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد:

وأسند الاتحاد إدارة مباراة الاتحاد والأهلي إلى الحكم السلوفيني راد أوبرينوفيتش، ويساعده مواطنه جوري برابروتنيك وجريجا كورديز.

والسعودي عبد الله العويدان حكمًا رابعًا، والسلوفيني ألين بوروشاك حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه السعودي ياسر السلطان.