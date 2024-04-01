مؤشر “تاسي” يرتفع في أول جلسات شهر أبريل بتداولات 7 مليارات ريال

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” أولى جلسات شهر أبريل اليوم الاثنين، مرتفعًا بنسبة 0.17% وزاد 21.45 نقطة ليقفل عند مستوى 12423.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 246.7 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 488 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وكانت أسهم شركات مبكو، والوطنية للتعليم، وأكوا باور، والسيف غاليري، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، والزامل للصناعات، وسينومي ريتيل، وصدق، ولومي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و10%.

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وكانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وأنعام القابضة، الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وأرامكو السعودية، والمطاحن الحديثة، وسال، والراجحي، الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر “نمو”

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” جلسة اليوم الاثنين مرتفعًا 151 نقطة ليقفل عند مستوى 26181.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.2 مليون سهم تقاسمتها 2998 صفقة.