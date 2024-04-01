اكتشاف قلعة من القرن الرابع عشر تحت فندق فرنسي شهير

عثر علماء الآثار مؤخراً على اكتشاف مثير في مدينة فان الفرنسية، حيث تم العثور على قلعة تعود للقرن الرابع عشر تحت أحد الفنادق الشهيرة في المدينة.

تم بناء هذه القلعة، التي تعرف باسم “Château de l’Hermine”، من قبل جون الرابع الفاتح في ثمانينيات القرن الرابع عشر، وتقع تحت ساحة فناء فندق “Lagorce” الشهير.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية (INRAP)، فقد تمت عمليات الحفريات بين ربيع وخريف عام 2023، مما أظهر مدى اكتمال بقايا القلعة والحفاظ الجيد عليها.

يشير البيان إلى أن الحفريات كشفت تفاصيل مذهلة عن مخطط الطابق الأرضي للقلعة، بما في ذلك المنزل الدوقي الذي يبلغ طوله 42 مترًا وعرضه 17 مترًا، مع جدران ذات سماكة استثنائية، وخندق مائي يحيط بالقلعة مباشرة، وبرج مربع من الغرب.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على عشرات القطع المتعلقة بالحياة اليومية في القلعة مثل العملات المعدنية وأطباق الطبخ والمجوهرات، بالإضافة إلى بقايا خشبية رائعة بفضل رطوبة المنطقة.

عثر الباحثون أيضًا على بلاطات جدارية مزخرفة وقطع من الأثاث والملابس، مما يظهر تنوع استخدامات القلعة والحياة فيها.

وفي ختام البيان، أشار المعهد إلى تجانس المواد المستخدمة في بناء القلعة، مما يدل على مهارة إدارة الموقع واستخدام الموارد المالية والبشرية بكفاءة عالية، وكذلك على استقطاب أفضل المهندسين والحرفيين في ذلك العصر.