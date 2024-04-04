باحثون أمريكيون يطورون لقاحا جديدا يحمي من فيروسات كورونا المتعددة

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

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    12:00
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    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
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    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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فريق التحرير

4 أبريل 2024

باحثون أمريكيون يطورون لقاحا جديدا يحمي من فيروسات كورونا المتعددة

منوعات
باحثون أمريكيون يطورون لقاحا جديدا يحمي من فيروسات كورونا المتعددة

قدم فريق من الباحثين الأمريكيين تطورًا مبهرًا في مجال الصحة العامة، حيث نجحوا في تطوير لقاح أحادي الجرعة يمكنه حماية الأفراد من مجموعة متنوعة من فيروسات الكورونا، بما في ذلك الفيروس المسبب لمرض COVID-19، وفقًا لما ذكره موقع “New Atlas“.

وعلى الرغم من أن فيروس Sars-CoV-2، الذي يسبب مرض COVID-19، قد حصل على اهتمام كبير في السنوات الأخيرة، إلا أنه في الواقع جزء من مجموعة أوسع من الفيروسات، تُعرف باسم Sarbecovirus، التي تشمل فيروسات متعددة تتطور بشكل رئيسي في الخفافيش والثدييات الأخرى وتمتلك القدرة على الانتقال إلى البشر، مثلما حدث مع فيروس SARS-CoV-1 (المعروف أيضًا باسم فيروس السارس خلال تفشي عام 2020).

ومع وجود لقاحات فردية لمكافحة فيروسات مختلفة مثل COVID-19 والإنفلونزا، فإن تحفيز الأفراد لتلقي أكثر من لقاح يشكل تحديًا. بالإضافة إلى ذلك، تعقيدات إعطاء هذه اللقاحات بانتظام يتطلب من الأفراد تكرار التطعيم لضمان فعالية الحماية.

وفي ما قد يمثل تحولًا في مكافحة الفيروسات التاجية، ابتكر باحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا وجامعة ويسكونسن ماديسون لقاحًا جديدًا، أظهرت الاختبارات على الهامستر أنه يقضي على جميع آثار فيروسي SARS-CoV-1 وSARS-CoV-2، بالإضافة إلى متغيرات omicron من الفيروس في الرئتين. وكان الباحثون قد اختاروا الهامستر كحيوانات مناسبة لاختبار اللقاحات المحتملة.

ولإنشاء هذا اللقاح، ركز الفريق على استهداف بروتينات سبايك، وهي السمة المميزة لفيروسات الكورونا، بطريقة مشابهة للقاحات mRNA المضادة لـ COVID. وفي هذا السياق، قام الباحثون بابتكار لقاح ثلاثي التكافؤ، مما يعني استهداف ثلاث بروتينات سبايك مشتركة بين فيروسات Sarbecovirus المختلفة، بما في ذلك السارس وCOVID-19.

ويعبر الباحثون عن أملهم في تطوير هذا اللقاح الناجح بشكل أوسع لمكافحة فصائل أخرى من فيروسات الكورونا وكذلك الفيروسات الأخرى مثل تلك التي تسبب الإنفلونزا. كما يشيرون إلى رغبتهم في استكشاف بعض المستضدات المحددة التي طوروها في أبحاثهم للمضي قدمًا في التجارب السريرية، مما يفتح الباب أمام مجالات بحثية أخرى قد تساعد في تعزيز وتحسين نتائجهم.

وفيما يختتم الباحثون، يعبرون عن إشادتهم بهذه النتائج، ويؤكدون على أهمية استكشاف السبل الإضافية لتعزيز الجهود المستقبلية في مجال البحث العلمي. ويرى الباحثون أن تعزيز المناعة المخاطية قد لا يعزز الحماية فحسب، بل يقلل أيضًا من انتقال الفيروسات، مما يجعل التطعيم عن طريق الأنف وسيلة واعدة لتحسين استجابة الجهاز المناعي.

ومن المثير للاهتمام أيضًا تحديد طول فترة الحماية المقدمة من اللقاح، مما قد يفتح آفاقًا جديدة للبحث في المستقبل. ومن المهم بشكل خاص دراسة ما إذا كانت المناعة المخاطية الأقوى قادرة على توفير حماية طويلة الأمد ضد الأمراض المصاحبة لأعراض.

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