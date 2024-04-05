استشاري أمراض جلدية: البوليستر مادة غير صحية ومواد الملابس الجديدة قد تسبب الحساسية

دعا استشاري أمراض الجلدية في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور عبد الله أبا حسين، إلى رتداء الملابس قبل غسلها يسبب تهيج حساسية الجلد من طفح جلدي وحكة واحمرار وخروج.

وأضاف “أبا حسين” في تصريحات لقناة الإخبارية، أن المواد الكيميائية التي تتواجد في الملابس منها الفورمالين تؤدي إلى إثارة الحساسية في الجهاز التنفسي وحساسية الجلد.

وأوضح أن الملابس المعروضة خارج المحلات تكون عرضة للغبار والأتربة وعوادم السيارات، ما يؤدي إلى الإصابة بحساسية الجهاز التنفسي والعيون والأنف.

وشدد على أن البوليستر مادة غير صحية للجميع، مؤكدًا أن غسل الملابس التي تحتوي على “بوليستر” لا تنهي الأزمات التي من الممكن أن تنتج عنها.