لابورت: حصدنا ثلاث نقاط مهمة أمام ضمك ومن الصعب توقع نتيجة ديربي

أكد إيميرك لابورت لاعب النصر، بأن فريقه حصد ثلاث نقاط مهمة في الدوري أمام ضمك، مشيرًا إلى أنه من الصعب توقع نتيجة الديربي أمام الهلال.

وسجل إيميرك لابورت لاعب النصر، هدف فوز فريقه على ضمك في الدقيقة 92، ليعلن فوز العالمي، ويحصد ثلاث نقاط جديدة في رصيده ليصبح 65 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي. طالع الترتيب من هنا.

وقال لابورت في تصريحات لقناة “SSC”: “حصدنا ثلاث نقاط هامة، وبنكمل سلسلة جيدة للفريق كمجموعة ، وللفريق نتائج جيدة”.

وتابع: “وتركيزنا من الآن على المباراة القادمة أمام الهلال، ونوعد الجماهير بأن من الآن وحتى نهاية الموسم لن تحدث منا أخطاء، على الرغم بأن هذا الأمر في كرة القدم صعب لا تستطع التحكم به”.

وعن مباراة الهلال في كأس السوبر قال: “دائما من الصعب توقع نتيجة ديربي، ونحن فريق يملك مجموعة لاعبين جيدين للغاية، وإن شاء الله تكون علينا المهمة أسهل في مباراة السوبر”.