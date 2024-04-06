كريم بنزيما يفسر سبب اختلاف مستواه مع الاتحاد عن ريال مدريد

تحدث كريم بنزيما لاعب الاتحاد، عن اختلاف مستواه مع العميد عن ريال مدريد الإسباني، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع تحقيق الفوز بمفرده وأنه يحتاج إلى مساعدة اللاعبين في الملعب.

وتعادل الاتحاد سلبيًا مع التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كريم بنزيما في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “تعادلنا بسبب أن التعاون فريق جيد، قدمنا كل شيء لتسجيل هدف، والفوز بالمباراة”.

وأكمل: “لكن المباراة كانت صعبة علينا، ومواجهات السوبر ليست صعبة، سنتقاتل للنهاية، سنحاول الفوز يوم الإثنين لنذهب للنهائي”.

وواصل: “ولكنها ستكون صعبة خلال فترة نهاية الموسم، وذلك بسبب عدم وجود لاعبين كثيرون لدينا”.

وأضاف: “ولكن أقول للجماهير دعونا أن نقاتل، نحن بحاجة إلى جماهيرنا وأن نؤمن بأنفسنا”.

وأكد: “صحيح لم أسجل وأنا أحاول ذلك في كل مباراة، سأحاول حتى يأتي الهدف، وبالنسبة لي ليس المهم أن أسجل هدف، ولكن المهم أن الفريق يفوز”.

وبسؤاله عن سبب اختلاف مستواه مع الاتحاد عن ريال مدريد قال: “بالتأكيد لأنها ليست نفس المباريات، ولا نفس اللاعبين، فأنا احتاج للمساعدة في الملعب، ولا استطيع تحقيق الفوز بمفردي، احتاج للاعبين آخرين ولأشياء آخرى كثيرة”.

وأضاف: “هنا الوضع مختلف، وأول مشاركة لي في الدوري السعودي، وأتمنى إنهاء الموسم بشكل جيد، وأتمنى تحقيق الانتصارات في كل شيء”.

وبسؤاله هل سيستمر مع الاتحاد أم سيرحل؟ أجاب قائلا: “سنرى ذلك، ولكن الآن لدي مباريات قادمة، وأنا هنا ليس للحديث عن مستقبلي، ولكن سنرى ماذا سيحدث، كل يوم هناك أخبار عن انتقالي، ولكن الأهم لي هو عملي هنا حاليًا، وسنرى ماذا سيحدث مستقبلًا”.