الاتفاق يفوز على الرياض بهدف نظيف في دوري روشن

حقق فريق الاتفاق الفوز على الرياض بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الاتفاق مع الرياض في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وسجل كارل توكو إكامبي لاعب الاتفاق هدف فوز فريقه في شباك الرياض بالدقيقة 11 من زمن المباراة.

وبهذا فقد حصد الاتفاق ثلاث نقاط في رصيده ليصبح 39 نقطة، متواجدًا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، وخاض الفريق 27 مباراة حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9 لقاءات، بينما خسر 8 مرات.

وفي المقابل يتواجد الرياض في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 25 نقطة، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر في 14 مواجهة.