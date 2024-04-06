ضربة موجعة للوحدة قبل مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي

أعلن نادي الوحدة، عن تشخيص إصابة الأسترالي كريج جودوين لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ومدة غيابه.

وكان جودوين لاعب الوحدة، تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للوحدة عبر منصة “أكس” بأن اللاعب يعاني من كسر في الضلع السادس الأيمن بالقفص الصدري، وأن اللاعب يحتاج راحة وبرنامج تأهيلي لمدة 6 أسابيع”.

وأشار الحساب الرسمي لنادي الوحدة بأن موعد عودة اللاعب من الإصابة سيكون يوم 16 مايو الشهر المقبل، وبذلك فقد تأكد غياب جودوين عن مباراة الاتحاد المقرر لها يوم الإثنين المقبل.

ويستعد الوحدة لمواجهة الاتحاد يوم الإثنين المقبل، في دور نصف نهائي بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، والذي سيقام في دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن مباراة الأهلي والوحدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 31 نقطة في رصيده، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، فيما خسر في 14 مرة.