أبها يفوز على الفتح بهدفي كريتشوفياك في الدوري السعودي

فاز فريق أبها على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أحداث مباراة أبها والفتح في الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

وسجل كريتشوفياك لاعب أبها هدفي فريقه في المباراة أمام الفتح، في الدقيقتين 6، 57 من زمن المباراة.

فيما نجح كريستيان تيو لاعب الفتح في تسجيل هدف فريقه الوحيد بمرمى أبها، في الدقيقة 54.

وارتفع رصيد أبها للنقطة 25 متواجدًا في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، وخاض الفريق 27 مباراة، حيث فاز 7 مواجهات، وتعادل في 4 مباريات، فيما خسر في 16 لقاء.

وعلى الجانب الآخر يتواجد فريق الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 37 نقطة، حيث لعب 27 مباراة، فاز في 10 مباريات، وخسر مثلهم أخرها مباراة اليوم، بينما تعادل في 7 لقاءات.