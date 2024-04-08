انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 88.95 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين مدفوعة بانحسار التوتر في الشرق الأوسط بعد أن سحبت إسرائيل قوات من جنوب قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين إلى 88.95 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولارين إلى 84.73 دولار للبرميل.

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هذا ورفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار البيع الرسمية لجميع درجات الخام إلى آسيا تماشيًا مع التوقعات.