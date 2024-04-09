انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية 7.7% خلال فبراير

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم، انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بالمملكة خلال شهر فبراير 2024 بنسبة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وانخفض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 103.44 نقطة خلال شهر فبراير 2024 وفقًا لسنة الأساس 2021، مقارنةً بـ112.09 نقطة خلال شهر فبراير 2023، حيث أن المؤشر تأثر بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر.

وتشير نتائج شهر فبراير 2024 إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، بنسبة 13.8%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، حيث خفضت السعودية إنتاجها النفطي في شهر فبراير من عام 2024 ليصل إلى 9 ملايين برميل يوميا.

وأوضحت الهيئة، أن الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفع بنسبة 0.6 %.، فيما سجل نشاط الصناعة التحويلية ارتفاعا بنسبة 2.1 %.

وسجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ارتفاعًا بنسبة 7.7 % وذلك مقارنة بشهر يناير 2023، وارتفع نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 8.5 %.