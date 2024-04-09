ماسك يهاجم قاضياً في المحكمة العليا البرازيلية ويصفه بـ “الديكتاتور”

انتقد إيلون ماسك، مالك منصة “إكس”، القاضي ألكسندر دي مورايس، أحد أعضاء المحكمة العليا البرازيلية، ووصفه بـ “الديكتاتور” بعد دعوة القاضي إلى فتح تحقيق ضده.

وكان ماسك قد انتقد القاضي دي مورايس في نهاية الأسبوع الماضي، ونشر سلسلة من الرسائل الاستفزازية على منصة “إكس”. وهدد ماسك بالطعن في قرارات القاضي، ودعا إلى استقالته أو إقالته.

رداً على ذلك، فرض القاضي دي مورايس غرامات على “إكس” وأمر بفتح تحقيق ضد ماسك. ودعا ماسك إلى مناظرة مع القاضي، واتهمه بـ “استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية”.

وزعم ماسك أن دي مورايس “كبّل” الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ودعا إلى محاكمته على “جرائمه”.

يُشار إلى أن دي مورايس هو أحد الأعضاء الأحد عشر في المحكمة العليا البرازيلية، ويرأس أيضاً المحكمة الانتخابية العليا. وقد أمر بحجب حسابات شخصيات مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، أغلبهم من أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو.

دافع بعض السياسيين المحافظين عن ماسك ودعوا إلى عزل دي مورايس، بينما أعرب آخرون عن دعمهم للقاضي.

أكد رئيس المحكمة العليا لويس روبرتو باروزو أن “أي شركة تعمل في البرازيل تخضع للدستور”، وأن “الأحكام القضائية قابلة للاستئناف، ولكن ليس للعصيان المتعمد أبداً”.

من جانبه، قال رئيس مجلس الشيوخ رودريغو باتشيكو إن تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي “أمر لا مفر منه”.