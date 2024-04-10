جوجل تطلق تطبيقًا جديدًا لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة جوجل عن تطبيق جديد يُسمى Google Vids، وذلك خلال فعاليات حدث Cloud Next 24 الذي نظمته اليوم.

وفق موقع “Tech Crunch” يتيح هذا التطبيق للمستخدمين إنشاء وتعديل مقاطع الفيديو ضمن خدمات “ورك سبيس” التابعة للشركة.

ويتيح التطبيق إنشاء محتوى متنوع لبيئات العمل، من مقاطع الفيديو التدريبية إلى عروض المنتجات، ويعمل تمامًا من خلال المتصفح مثل باقي تطبيقات “ورك سبيس”.

ويستند التطبيق الجديد Google Vids بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للشركات أدوات تخصيص وتحسين المحتوى بشكل فعّال.

ومن خلال آليات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين إنشاء وتعديل مقاطع الفيديو بسهولة، مع اقتراحات لأجزاء الفيديو ومشاهد من ملايين المقاطع الجاهزة.

يتكامل التطبيق مع تطبيقات جوجل الحالية ويعمل كمساعد شامل لإنتاج الفيديو، مما يجعله ملائمًا لاحتياجات الفرق داخل المؤسسات.

ومن المتوقع إطلاق تطبيق Google Vids في حزمة ورك سبيس للمشتركين الحاليين منتصف العام الجاري.