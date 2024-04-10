تحطم طائرة يكشف عن 500 كيلوغرام الكوكايين مهرب في البرازيل

اعترضت القوات الجوية البرازيلية (FAB) طائرة تحمل 565 كجم من الكوكايين في منطقة ساو باولو، وأجبرتها على الهبوط وتم ضبط محتواها.

ووفقًا لبيان من FAB، كانت الطائرة تحمل لوحات ترخيص مقلدة وتم رصدها لأول مرة على حدود باراغواي ومنطقة ماتو جروسو دو سول البرازيلية قبل أن تتمكن القوات الجوية من اعتراضها، وتتحطم على مدرج ترابي قرب بلدة سانتا كروز دو ريو باردو، ويُكشف محتواها من الكوكايين.

جرى الاعتراض باستخدام طائرة هليكوبتر وبدعم من القوات الجوية البرازيلية والشرطة العسكرية في ساو باولو والشرطة العسكرية.

وكانت الرحلة ستغادر باراغواي متجهة إلى داخل ساو باولو. ووفقًا للتحقيقات، تم ترخيص الطيار منذ عام 2021، وألقي القبض عليه في حالة تلبس، وأرسل إلى مركز الشرطة الفيدرالية في ماريليا، التي تتبع ساو باولو.