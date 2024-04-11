السعودية تستضيف 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في مايو المقبل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، تنظيم المؤتمر الدولي “مستقبل الطيران” الثالث في مدينة الرياض في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024م، تحت رعاية خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة قضايا قطاع الطيران العالمي والنقل الجوي، وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتعزيز النقل الجوي المتقدم، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الربط العالمي. يشارك في المؤتمر أكثر من 5 آلاف خبير في صناعة الطيران من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى قادة شركات الطيران العالمية ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة.

سيتم التركيز في المؤتمر على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع الطيران.

سيجتمع في المؤتمر قادة الدول والمسؤولين التنفيذيين في شركات الطيران العالمية، والمصنعين والمديرين التنفيذيين للمطارات، وقادة الصناعة لوضع خطط لمستقبل النقل الجوي الدولي.

يجدر بالذكر أن المؤتمر الدولي “مستقبل الطيران” في نسخته الثانية شهد مشاركة 60 دولة وتوقيع 52 اتفاقية ومذكرة تفاهم، إضافة إلى إطلاق العديد من السياسات والاستراتيجيات المهمة في قطاع الطيران المدني، وتوقيع عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.