دراسة: نصف مليون سكتة دماغية قاتلة بسبب تغير المناخ سنوياً

كشفت دراسة حديثة عن مخاطر تغير المناخ على صحة الإنسان، حيث أكدت أن درجات الحرارة القصوى تُسبب 521 ألف سكتة دماغية قاتلة كل عام.

أُجريت الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية لعلم الأعصاب، من قبل علماء صينيين من جامعة “سنترال ساوث” في مدينة تشانغشا، حيث قاموا بتحليل البيانات الطبية من أكثر من 200 دولة على مدار 30 عاماً.

وأظهرت النتائج أن نزيف الدماغ الناجم عن درجات الحرارة القصوى يُسبب أكثر من نصف مليون حالة وفاة سنوياً، مع أعلى معدل للوفيات في بلدان آسيا الوسطى.

وأشار العلماء إلى أن غالبية اضطرابات الدورة الدموية الدماغية الحادة (424 ألف حالة) كانت ناجمة عن البرد وليس الحرارة، وذلك لأن التعرض للبرد يُسبب تضيق الأوعية الدموية وزيادة الضغط، بينما تُسبب درجات الحرارة المرتفعة الجفاف، مما يُبطئ تدفق الدم ويُزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأكد طبيب الأمراض الجلدية البريطاني، جاستن هيكستال أن التعرض المعتدل لأشعة الشمس يُساعد على إطلاق أكسيد النيتريك، الذي يُوسع الأوعية الدموية ويُخفض ضغط الدم.