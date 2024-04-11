رئيس الهلال: نسعى لتحقيق كل بطولات الموسم وطالبنا تأجيل مباراتنا أمام الأهلي بشكل رسمي

عبر فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، على سعادته بتتويج الزعيم ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بتأجيل مباراة الأهلي بشكل رسمي.

ونجح فريق الهلال في حصد بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعدما فاز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي الكأس.

الهلال واجه نظيره الاتحاد في المباراة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالإمارات، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقال رئيس الهلال في تصريحات لقناة “ssc”: “نحن ننظر لكل مباراة على حداها، والروزنامة صعبة، وإن شاء الله تتأجل مباراة الأهلي، لأن لدينا مباراتين في كأس آسيا، والهلال ممثل الوطن، ونحن رأينا كيف يُريح الاتحاد الأماراتي فريق العين”.

وتابع: “نحن طالبنا رسميًا تأجيل مباراة الأهلي، وإن شاء الله المسؤلين في الأهلي سيرعوا موقف التعب والسفر على اللاعبين، نحن لا نريد أن نخسر لاعبين بسبب الإصابات العضلية، وهم لاعبين مهمين، وأيضًا مهمين لبطولة الدوري، نحن رأينا إصابة ميتروفيتش”.

وأختتم: “إن شاء الله يتم تأجيل المباراة، جميع العاملين في النادي يعملون ويجتهدون بشكل كبير من أجل إسعاد جماهير الهلال، وتمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل، وهذا هو أهم أهدافنا، ونسعى لتحقيق كل بطولات الموسم”.

جدير بالذكر أن الهلال نجح في حصد اللقب الرابع في تاريخه لبطولة كأس السوبر السعودي، حيث تُوج الزعيم بالبطولة في ثلاث مرات من قبل بتاريخه في الأعوام التالية 2015، 2018، 2021.