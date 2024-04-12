النفط يرتفع إلى 90.25 دولار للبرميل مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال التداولات المبكرة يوم الجمعة، نتيجة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما زاد من احتمالية تعطل إمدادات النفط من تلك المنطقة المنتجة.

ومع ذلك، يتوقع أن تتكبد الأسعار خسائر أسبوعية نظرًا لتوقعات انخفاض عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 51 سنتًا أو 0.57٪ إلى 90.25 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 61 سنتًا أو 0.72٪ إلى 85.63 دولار.

ومن المتوقع أن تسجل أسعار النفط تراجعًا أسبوعيًا، حيث يتجه كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من 1٪.

تأثرت هذه المكاسب ببعض الخسائر التي تكبدتها الأسعار في الجلسة السابقة، حيث سادت المخاوف من التضخم في الولايات المتحدة، مما قلل من التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في يونيو.