الأخضر تحت 23 عام يواصل تدريباته استعدادًا لكأس آسيا

خاض المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، تدريباته في قطر، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وتنطلق بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، غدًا الإثنين، ويلتقي الأخضر مع نظيره طاجيكستان في الجولة الأولى.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب جامعة قطر 2، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد.

تركزت الحصة التدريبية على تطبيق اللاعبين لتمارين تكتيكية في البناء من وسط الملعب، والبناء من الخلف.

ويجري أخضر 23 عامًا حصته التدريبية في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد على ملعب جامعة قطر 2، سيتاح لوسائل الإعلام تغطية الربع ساعة الأولى منها.

ويتواجد المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، رفقة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.