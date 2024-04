مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 أبريل والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، حان وقت الاستعداد لمُتعة لا مثيل لها.

يشهد هذا الأحد، 14 أبريل 2024، سلسلة من المباريات المُثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، إليكم جدولها المُفصل مع التوقيت السعودي والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

ليفربول vs كريستال بالاس | 4:00 مساءً | beIN Sports HD 1

وست هام يونايتد vs فولهام | 4:00 مساءً | beIN Sports HD 2

آرسنال vs أستون فيلا | 6:30 مساءً | beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

لاس بالماس vs إشبيلية | 3:00 عصراً | beIN Sports HD 3

غرناطة vs ديبورتيفو ألافيس | 5:15 مساءً | beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو vs فياريال | 7:30 مساءً | beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد vs ألميريا | 10:00 مساءً | beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي:

نابولي vs فروسينوني | 1:30 ظهراً | AD SPORTS Premium 1

ساسولو vs ميلان | 4:00 مساءً | AD SPORTS Premium 1

أودينيزي vs روما | 7:00 مساءً | AD SPORTS Premium 1

انتر ميلان vs كالياري | 9:45 مساءً | AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني:

دارمشتات 98 vs فرايبورج | 4:30 مساءً | beIN Sports HD 5

باير ليفركوزن vs فيردر بريمن | 6:30 مساءً | beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي:

لوهافر vs نانت | 2:00 ظهراً | beIN Sports HD 4

كليرمون فوت 63 vs مونبلييه | 4:00 مساءً | beIN Sports HD 4

ليون vs ستاد بريست | 9:45 مساءً | beIN Sports HD 4

ملاحظات هامة: